Corinthians admite interesse, mas diz que não negociou com Tardelli

O Corinthians admitiu na manhã desta sexta-feira que Diego Tardelli seria um nome incontestável para o seu ataque, mas afirmou não ter feito qualquer contato com o jogador e o seu empresário, Giuliano Bertolucci, para tentar trazê-lo ao clube. A avaliação interna é de que o salário do jogador na China é incompatível com o que o Timão pode pagar no momento, inviabilizando sua chegada até segunda ordem.

A possibilidade de mudança no cenário seria justamente uma manifestação do próprio atleta, demonstrando vontade de defender o Alvinegro. Dono de contrato até janeiro do ano que vem com o Shandong Luneng-CHN, o avante é visto como um dos poucos nomes que chegaria para resolver a posição de goleador, justamente por ter perfeita noção do que é o clube do Parque São Jorge e por já ter passado por Seleção e times da Europa.

A procura por um camisa 9, aliás, tem sido o grande foco da nova diretoria, empossada junto com Andrés Sanchez, mas até o momento não houve qualquer avanço no setor. Há uma preocupação em trazer algum nome que, apesar do alto investimento, não consiga lidar com a pressão de jogar no Corinthians e, principalmente, de substituir Jô.

Assim como já havia sido publicado anteriormente, é quase consenso que nenhum nome será adquirido antes do encerramento da lista de inscrições para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, marcado para o dia 25 deste mês. A comissão técnica já trabalha com a ideia de se virar em um primeiro momento com as opções oferecidas atualmente.

