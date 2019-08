Ex-Corinthians, Henrique é oficialmente anunciado no Al Kalba

O zagueiro Henrique foi oficialmente anunciado como novo reforço do Al Kalba, de Dubai, no final da manhã desta quinta-feira. O jogador assinou contrato de uma temporada com o clube árabe, em uma liberação sem custos do Corinthians, conforme antecipado pela Gazeta Esportiva no dia 6 de agosto.

“O Al Kalba Football Club anuncia a contratação do zagueiro brasileiro Henrique Adriano para o Castelo do Tigre por uma temporada, em uma transferência gratuita vinda do clube brasileiro Corinthians”, diz a publicação no Twitter oficial do clube.

A economia de quase 19 meses de salário, equivalente a um valor de aproximadamente R$ 5 milhões, fez com que o clube alvinegro topasse rescindir o contrato do atleta de 32 anos sem pagamento de multa. O vínculo de Henrique com o Timão iria até o final do próximo ano.

Contratado no início da temporada passada, Henrique possui 101 jogos com a camisa do Corinthians e é um dos atletas que mais atuou na temporada. Ainda assim, o zagueiro era um dos principais alvos de críticas da Fiel – nas redes sociais, inclusive, alguns torcedores agradeceram por sua saída.

O zagueiro fazia dupla com Manoel, que está emprestado até o fim do ano, mas perdeu a vaga de titular com a chegada de Gil. Na posição, o Timão conta ainda com dois jovens jogadores. O uruguaio Bruno Méndez, de 19 anos, chegou no início desse ano. Já Léo Santos, de 20 anos, estava emprestado ao Fluminense e voltou recentemente ao Timão. Léo ainda precisa se recuperar de uma lesão no joelho. João, das categorias de base, também tem ganhado espaço na equipe profissional.