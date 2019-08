Henrique assina pré-contrato com clube árabe e encaminha saída do Corinthians

Contestado por parte da torcida do Corinthians, o zagueiro Henrique assinou um pré-contrato com o Al Kalba, de Dubai. O clube árabe deve pagar 1,2 milhões de euros (aproximadamente R$ 5,3 milhões) ao jogador, diluídos mensalmente até o fim de 2020, quando encerraria o contrato. O negócio deve ser concretizado nesta quarta-feira.

O vínculo de Henrique com o Timão era justamente até o fim do próximo ano, mas o contrato será quebrado com a negociação.

Contratado no início da temporada passada, Henrique possui 101 jogos com a camisa do Corinthians, e é um dos atletas que mais atuou na temporada. Ainda assim, o zagueiro é um dos principais alvos de críticas da Fiel.

O zagueiro fazia dupla com Manoel, que está emprestado até o fim do ano, mas perdeu a vaga de titular com a chegada de Gil. Na posição, o Timão conta ainda com dois jovens jogadores. O uruguaio Bruno Méndez, de 19 anos, chegou no início deste ano, mas não chegou a ter sequência por conta das convocações para a seleção de base de seu país. Já Léo Santos, de 20 anos, estava emprestado ao Fluminense e voltou recentemente ao Timão.

O Corinthians foi procurado, mas não respondeu até o momento desta publicação.

