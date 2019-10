Gustavo tem chance de retomar artilharia isolada no Corinthians

Gustavo será o único centroavante do Corinthians à disposição de Fábio Carille na noite dessa quarta-feira, contra o CSA, no Estádio Rei Pelé. Com Vagner Love machucado e Mauro Boselli suspenso, a responsabilidade na referência do ataque alvinegro vai recair sobre o camisa 19.

“A gente tem centroavantes de características diferentes. Com o Boselli, a bola tem que chegar mais para ele, é um cara definidor, de fazer gols. Eu e o Love temos características diferentes, vamos buscar o jogo, eles podem colocar uma bola no espaço (vazio). Isso facilita bastante”, comentou o titular da vez.

Claro que o objetivo principal de Gustavo é ajudar o Corinthians a acabar com o jejum de seis jogos sem vitória, mas, se for com gol, melhor ainda. E nesse caso, Gustavo pode reassumir a artilharia isolada da equipe na temporada.

Com o gol de pênalti em cima do Goiás há três rodadas, Gustavo chegou aos 12 gols em 2019 e se igualou a Vagner Love. Boselli vem atrás, com oito gols. A missão de assumir o topo do ranking como goleador do time também no Brasileirão é mais difícil. Love, com cinco gols, puxa a fila. Gustavo tem apenas dois gols na competição e é o sexto na lista.

“Quem entra procura dar o melhor para ajudar o Corinthians. Vou dar o meu melhor e lutar ao máximo para a gente sair com a vitória”, garantiu Gustavo, em Maceió. “Todo jogo entramos para buscar os três pontos. A pressão que levamos é de todos os jogos. Sabemos que não estamos fazendo grandes jogos, mas a equipe não está deixando de se dedicar, de correr e buscar o resultado”.