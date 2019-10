Corinthians e CSA, pressionados por situações opostas, se enfrentam em Maceió

Corinthians e CSA se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília) dessa quarta-feira pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar das situações opostas na tabela, pode-se dizer que os dois times entrarão no campo do Estádio Rei Pelé, em Maceió, pressionados à conquistar os três pontos.

Ambas as equipes amargam jejuns. Os donos da casa não vencem há quatro rodadas, enquanto a seca dos visitantes já alcançou a marca de seis jogos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Para não se afastar ainda mais do G4 e amenizar o clima pesado, Fábio Carille novamente mexerá na escalação corintiana. Sem Love, machucado, e Boselli, suspenso, Gustavo volta à referência do ataque. Clayson é outro que deve ganhar oportunidade. No meio, ainda há dúvida entre Sornoza ou Júnior Urso.

O técnico, aliás, comandará o time a beira do campo depois de cumprir suspensão no empate com o Santos, assim como Fagner, que naturalmente retomará seu posto na lateral-direita.

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, muito truncado, de bastante força física. Não podemos dar mole, temos que lutar bastante para conseguir a vitória”, opinou Gustavo. “É entrar concentrado para buscar a vitória o tempo todo. Sabemos da força do CSA em casa. É errar o menos possível para sair com a vitória”.

O CSA deve ter o goleiro Jordi, o volante João Vitor e o atacante Bustamante como reforços para o confronto dessa quarta. Carlinhos deve ser o desfalque. Euller é quem deve ser escalado na lateral-esquerda.

Na última rodada, os alagoanos por pouco não aprontaram para cima do líder Flamengo em pleno Maracanã lotado. Recentemente, o São Paulo também sofreu dentro do Morumbi para arrancar um empate contra o grupo de Argel Fucks.

A luta contra o rebaixamento deve ser um combustível a mais para o CSA, que promete não facilitar as coisas para o Corinthians, diante do seu torcedor.

FICHA TÉCNICA

CSA X CORINTHIANS

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 30 de outubro de 2019 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

CSA: João Carlos; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Euller (Carlinhos); João Vitor, Nilton, Jonatan Gómez; Apodi, Warley e Ricardo Bueno.

Técnico: Argel Fucks

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Sornoza, Pedrinho, Mateus Vital e Clayson; Gustagol.

Técnico: Fábio Carille