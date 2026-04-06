Gustavo Henrique pede desculpas à torcida e divide responsabilidade por jejum: "Pressão é para todos"

O zagueiro Gustavo Henrique pediu desculpas à torcida do Corinthians e deu razão aos protestos após a derrota do Timão para o Internacional por 1 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe sofreu um gol de Bernabei no segundo tempo e saiu com o revés.

A torcida do Corinthians protestou fortemente após o apito final na Arena. Os cânticos de cobrança começaram ainda no intervalo, de maneira mais tímida, mas se intensificaram após a consolidação da derrota.

"É pedir desculpas para o torcedor, não queríamos estar vivendo esse momento. É um grupo que trabalha muito, difícil até explicar. É o momento de ficar mais quieto, trabalhar. Não é a primeira vez que passamos por isso, já passamos por coisa muito pior e demos a volta por cima. Agora, é trabalhar para dar alegria para o nosso torcedor, que está questionando com toda a razão", disse o zagueiro à Amazon Prime Video.

Fim de jogo. — Corinthians (@Corinthians) April 6, 2026

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que viu o jejum de vitórias aumentar para nove jogos, com quatro derrotas e cinco empates no recorte. O Timão ainda caiu posições na tabela e se aproximou da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra aparece na 16ª colocação, com 10 pontos - tem dois a mais que a Chapecoense, que abre o Z4.

Gustavo Henrique evitou colocar a culpa no técnico Dorival Júnior, demitido do Timão após o duelo, e dividiu a responsabilidade pelo momento negativo vivido pelo clube.

"A pressão é para todo mundo. Quando jogamos com essa camisa, a responsabilidade é de todos, da comissão aos jogadores. Temos muita responsabilidade nisso. É o momento de todo mundo admitir que não estamos vivendo um grande momento. É trabalhar para dar alegria ao nosso torcedor", concluiu o jogador.

O Corinthians de Gustavo Henrique, agora, recolhe os cacos e retorna aos gramados já nesta semana, quando estreia na Copa Libertadores. O Timão visita o Platense-ARG nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires.

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)