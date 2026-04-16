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Gustavo Henrique brilha no ataque e lidera ranking entre atletas do Brasileirão

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Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 16/04/2026 às 18:10

Pilar na defesa do Corinthians, Gustavo Henrique teve uma noite de atacante na última quarta, diante do Santa Fe, pela Libertadores. Com um gol e uma assistência diante dos colombianos, o zagueiro foi decisivo na vitória por 2 a 0 pelo torneio continental e, apesar de sua posição, lidera uma estatística curiosa entre os jogadores da Série A.

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Desde o início de 2025, Gustavo Henrique é quem possui mais finalizações de cabeça no gol entre os atletas da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, somando 15 cabeceios em direção à meta de 47 tentativas.

No período, ele acumulou seis gols pelo Corinthians em 57 jogos disputados, também com bons números defensivos. São apenas 22 dribles sofridos e 492 ações defensivas no total. O zagueiro possui 67% de eficiência nos duelos em geral e 76% nos aéreos, com 7,26 de nota média conforme o Sofascore.

Defesa sólida

Gustavo Henrique foi um dos que se beneficiaram da chegada de Fernando Diniz. Desde a chegada do treinador, o zagueiro vem tendo boas atuações e é um dos grandes responsáveis pela equipe ainda não ter sofrido gols sob o comando do técnico. O Corinthians viu sua defesa passar em branco nas últimas três partidas, contra Platense, Palmeiras e Santa Fe.

Próximo jogo

  • Jogo: Vitória x Corinthians
  • Data e horário: 18 de março de 2026 (sábado) | 20h (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • Local: Barradão

 

 

 

 

 

 

 

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