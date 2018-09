Gol impedido de Damião foi o assunto no vestiário do Corinthians

O Corinthians começou a partida deste domingo pressionando o Internacional e criando chances reais para abrir o placar, mas, nos minutos finais do primeiro tempo, os gaúchos acabaram marcando o primeiro gol do jogo com Leandro Damião. O centroavante Colorado, porém, estava em posição de impedimento. Inevitavelmente, o lance acabou sendo assunto no vestiário alvinegro no intervalo do confronto, conforme revelou Jadson.

“O pessoal no vestiário acompanha e acaba comentando no vestiário se foi impedido ou como foi o lance. A comissão também acaba revendo os lances, e eles comentaram. A gente fica chateado, pois a gente poderia sair com a vitória, se não fosse o erro do bandeirinha (auxiliar Cristhian Passos Sorence)”, comentou o camisa 10, um dos jogadores corintianos a protestar junto ao árbitro Eduardo Tomaz de Aquino Valadão antes da bola voltar a rolar na etapa final.

“A gente fica um pouco chateado, treinamos essas bolas paradas, a linha defensiva, e às vezes por causa do bandeirinha (o time) acaba tomando um gol aos 45 (minutos) do primeiro tempo. A equipe estava jogando melhor. A gente fica um pouco chateado e ali na volta fomos conversar com ele (árbitro), falar que o bandeirinha tinha errado, para não acontecer isso, porque acaba comprometendo o nosso trabalho”.

Apesar da irritação com a arbitragem, Jadson seguiu a avaliação do técnico Jair Ventura e também gostou do futebol apresentado pelo Corinthians no empate com o Internacional, clube que briga diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro.

“A equipe do Internacional é muito qualificada, sabíamos que seria difícil. Dentro de casa estávamos precisando da vitória, a equipe foi para cima, brigou, claro que a gente queria sair com a vitória, mas o empate, pela forma que foi, até foi vantajoso para nós”, concluiu o meia.