Gil e PH minimizam troca de lado e admitem incômodo com fase do Corinthians

Gil e Pedro Henrique seguem como zagueiros titulares do Corinthians, mas a dupla apareceu em posições invertidas contra o Santo André. Gil foi para a esquerda e Pedro Henrique para a direita.

“O lado direito do Santo André era o Branquinho do Santo André. Pedro é mais rápido. Gil pelo lado direito fica mais confortável para sair construindo o ataque. Pode construir com Fagner. Pedro também se sente à vontade pela esquerda”, explicou Tiago Nunes, que tem total apoio da dupla.

“O professor optou por eu jogar na esquerda, eu só acatei ordem”, comentou PH.

“A gente tem total liberdade ali. A gente começou o jogo fazendo uma nova jogada, já continuei por ali, o professor treina a gente durante a semana, tudo tranquilo”, emendou Gil.

O problema mesmo é o fato da defesa corintiana ter tanta dificuldade em conter os ataques adversários. Até agora, o Corinthians só não levou gol nos clássicos contra Santos e São Paulo.

“Eu converso muito com o pessoal ali, fico puto, bravo, porque ninguém gosta de ficar tomando gol toda hora, estamos sofrendo com isso. Precisamos ter tranquilidade e ficar mais ligados”, afirmou o camisa 4.

“A fase não é uma das melhores, naquela bola aérea faltou atenção. A gente vem trabalhando para melhorar e vamos melhorar”, reiterou Pedro Henrique.