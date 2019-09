Gaviões da Fiel convoca protesto no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira

A má fase do Corinthians em campo deixou a torcida impaciente. Nesta quinta-feira, a Gaviões da Fiel, uma das principais organizadas do Timão, publicou uma convocação de um protesto no CT Joaquim Grava, que acontecerá nesta sexta-feira, a partir das 10h.

Na nota divulgada pela torcida, é destacado o incômodo causado pela falta de “vontade dos jogadores dentro de campo”. Para cobrar o time, a organizada pretende “passar o papo reto pra diretoria, comissão técnica e jogadores”.

O Corinthians vem de uma sequência de um empate e uma derrota no Campeonato Brasileiro e, na última quarta-feira, perdeu por 2 a 0 para o Independiente del Valle, na partida de ida da semifinal da Sul-Americana, disputada na Arena.

Além dos resultados negativos, a entrevista de Fábio Carille após a partida contra a equipe equatoriana causou polêmica. O treinador afirmou que sentiu falta de jogadores mais experientes, alegando que os mais jovens sentiram o peso do jogo. Pedrinho e Mateus Vital rebateram, negando que a imaturidade tenha atrapalhado o Corinthians em campo.