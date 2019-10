Gaviões da Fiel cobra e protesta antes e após o clássico com o Santos

A torcida do Corinthians é reconhecida pelo apoio incondicional ao time, por dar a famosa força nos momentos mais difíceis e por não vaiar os jogadores enquanto a partida estiver em andamento.

E assim foi nesse sábado, no clássico com o Santos, na Arena de Itaquera. A diferença é que tanto antes quanto depois da bola rolar a principal organizada do clube, a Gaviões da Fiel, cobrou e protestou.

Logo após os times pisarem no gramado para o protocolo inicial, os torcedores cantam: “Puta que saudade de quando o Corinthians jogava com vontade”; “Vamos jogar bola”; “Ou joga por amor ou joga por terror“.

Andrés Sanchez também foi cobrado pela Gaviões da Fiel, que depois do empate por 0 a 0 voltou a se manifestar: “Não é mole, não. Tem que ser homem pra jogar no Coringão”.

O Corinthians não vence há seis rodadas e está fora do G4 no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio está marcado para acontecer na quarta-feira, contra o CSA, em Maceió.