Gaviões cobra Memphis por ausências no Corinthians e revela desejo sobre renovação

Principal organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel se reuniu com o atacante Memphis Depay na última terça-feira. A uniformizada esteve com o holandês e fez uma cobrança direta referente à ausência nos jogos mais recentes do Timão, além de ter pedido explicações sobre seu futuro no clube. O camisa 10, cujo contrato se encerra no próximo dia 20 de junho, está em fase final de transição física após se recuperar de uma lesão na coxa direita.

De acordo com a organizada, Memphis forneceu explicações sobre a recuperação da lesão, que demorou mais do que previsto inicialmente. Segundo a nota, "erros internos" foram cometidos durante o processo, o que teria atrasado a volta do holandês.

A situação, porém, já foi corrigida, e o jogador deve retornar aos gramados em breve, mas ainda sem prazo definido. Ele ainda será desfalque contra o Barra, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil.

"As expectativas são, portanto, positivas: Memphis está trabalhando para se juntar à equipe a curto prazo e contribuir novamente dento de campo", disse a uniformizada.

Futuro de Memphis

Em conversa com a Gaviões, Memphis também teria expressado o desejo de renovar com o Corinthians. "Ele deixou claro que quer continuar ajudando a equipe e o clube, estando totalmente comprometido dentro e fora de campo", destacou o comunicado. No entanto, segundo informado pelo camisa 10, ainda não há novidades nas negociações para a permanência no Timão.

Apesar disso, o jogador teria dito que está aberto às discussões, enfatizando a necessidade de que a diretoria o aborde para uma conversa "respeitosa e transparente". Memphis afirmou, ainda, que estaria disposto a rever as condições salariais justamente por entender sua importância dentro do projeto e por querer ficar no clube.

"Memphis também explicou que, em um novo contrato, gostaria de mais liberdade para ajudar o clube com projetos de marketing capazes de gerar receita adicional para o Corinthians. O objetivo é fortalecer ainda mais o nome dele ao lado do clube e desenvolver iniciativas que beneficiem ambas as partes", acrescentou a Gaviões em nota.

A torcida organizada, por fim, enfatizou a importância do holandês no projeto esportivo recente e atual do Corinthians. Para os torcedores uniformizados, Depay é visto como "um jogador essencial e decisivo", papel reforçado por sua participação em conquistas recentes. Desde sua chegada, o clube conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, em 2025, e a Supercopa do Brasil, em 2026.

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O Corinthians, vale lembrar, também tem o desejo de que Memphis permaneça no clube, pensando em um contrato até o final de 2028. A diretoria, contudo, ainda está em busca de empresas parceiras que cubram integralmente o salário do atacante.

Números de Memphis no Corinthians

Memphis Depay soma 77 partidas com a camisa do Corinthians (61 como titular), contribuindo com 20 gols e 15 assistências, além de três títulos.

Confira a nota completa da Gaviões da Fiel:

"GAVIÕES SE REÚNE COM MEMPHIS DEPAY PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE AUSÊNCIA NAS PARTIDAS E FUTURO NO CLUBE

Na noite desta terça-feira (12), a diretoria do Gaviões da Fiel Torcida esteve reunida com o jogador Memphis Depay com o objetivo de entender melhor sua situação atual no clube, especialmente em relação à sua ausência nas partidas e suas intenções e perspectivas futuras no Sport Club Corinthians Paulista.

Durante a reunião, a diretoria do Gaviões perguntou ao jogador por que ele ainda não havia voltado a jogar e como ele vê uma permanência mais longa no Corinthians. A diretoria do Gaviões quis entender sua posição em relação a uma possível extensão de contrato, dada a importância do jogador dentro do projeto esportivo do clube.

Memphis afirmou que tem um forte desejo de permanecer no Coringão. O jogador enfatizou que quer continuar ajudando a equipe e o clube, e deixou claro que está totalmente comprometido tanto dentro quanto fora do campo. Do ponto de vista dos torcedores, fica claro que ele é visto como um jogador essencial e decisivo, especialmente na luta pela Copa Libertadores e pela Copa do Brasil, principais objetivos do Corinthians nesta temporada.

Além disso, é amplamente reconhecido que o jogador, juntamente com o elenco, desempenhou um papel fundamental na conquista do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2025, da Supercopa em 2026, bem como no processo de recuperação do clube na luta contra o rebaixamento em 2024.

O jogador também indicou que ainda não foi tomada nenhuma decisão concreta em relação ao seu futuro. No entanto, ele expressou abertura às discussões e enfatizou o quão importante é que a administração do clube o aborde para uma conversa respeitosa e transparente. Memphis afirmou ainda que está disposto a rever as condições salariais justamente por entender sua importância dentro do projeto e por desejar permanecer no clube.

Memphis também explicou que, em um novo contrato, gostaria de mais liberdade para ajudar o clube com projetos de marketing capazes de gerar receita adicional para o Corinthians. O objetivo é fortalecer ainda mais o nome dele ao lado do clube e desenvolver iniciativas que beneficiem ambas as partes.

Em relação à sua ausência das partidas, Memphis deu uma explicação sobre sua lesão. Ficou claro que alguns erros internos foram cometidos, o que atrasou desnecessariamente seu processo de recuperação. Essa situação agora foi corrigida, e ele está atualmente no estágio final de sua reabilitação.

As expectativas são, portanto, positivas: Memphis está trabalhando para se juntar à equipe a curto prazo e contribuir novamente dento de campo.

Diante dessa situação, a pergunta do Gaviões é: o clube pretende manter o jogador, ou há intenção de deixá-lo sair, apesar da disposição do jogador de contribuir e trabalhar em conjunto para uma solução viável?

O Gaviões continuará vigilante e exigirá transparência nas decisões que impactam diretamente o fortalecimento do Sport Club Corinthians Paulista.

A Diretoria

Gaviões da Fiel Torcida".