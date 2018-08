Frustrado, Roger destaca empenho após passar em branco outra vez

Roger parecia mais decepcionado do que os seus companheiros de Corinthians ao término da partida contra a Chapecoense, no domingo na Arena Condá. As lamentações do centroavante não eram somente porque o time havia cedido a virada por 2 a 1 nos acréscimos, mas também por ele ter passado em branco outra vez.

“As chances aparecem, e tenho trabalhado muito. Se isso é frustrante para alguns, imaginem para mim. Mas tenho tentado excessivamente fazer o meu melhor para a bola entrar”, comentou Roger, que tem dois gols marcados em 14 jogos como corintiano. O último deles foi no empate por 1 a 1 com o Santos, em 6 de junho.

O centroavante até teve oportunidades de acabar com o seu jejum pessoal no primeiro tempo do jogo contra a Chapecoense, quando o Corinthians fazia uma boa partida. Desperdiçou todas com conclusões ruins. “Na cabeçada em que saiu o gol do Marquinhos, foi mérito do Jandrei (goleiro adversário), que veio se jogando na bola. A segunda bola (que isolou) era mais difícil. Tentei bater o mais rapidamente possível para o Douglas (zagueiro rival) não chegar”, justificou.

Roger deverá voltar à reserva no próximo compromisso do Corinthians, que preservou titulares na derrota para a Chapecoense. Na quarta-feira, as duas equipes irão se reencontrar na Arena Condá, agora pela Copa do Brasil.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Muda tudo para esse jogo. É um mata-mata, e a equipe que colocaremos em campo é aquela considerada titular hoje, vivendo um melhor momento”, comentou Roger.