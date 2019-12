Festas atrapalham e Corinthians não deve anunciar mais reforços em 2019

Luan é a única contratação do Corinthians confirmada para 2020 até agora. Apesar disso, o clube segue com negociações abertas para reforçar o time. Michael, Sidcley, Victor Cantillo e Dodô são alguns dos nomes que interessam ao Timão para a próxima temporada.

Apesar da expectativa que se cria nessa época, principalmente entre os torcedores, dificilmente o Corinthians vai anunciar um novo reforço ainda em 2019.

A Gazeta Esportiva apurou que os dirigentes corintianos estão encontrando dificuldades para selar os acordos devido ao momento do ano, com pausas para o Natal e Réveillon.

Com dirigentes, empresários e jogadores viajando e tirando alguns dias de descanso, as tratativas estão mais lentas. A situação também não deixa de ser aproveitada por quem espera garimpar um valor maior com as prováveis transferências ou até mesmo ganhar tempo para tratar com novos interessados.

Sem tempo a perder, o Corinthians segue ativo no mercado em busca dos acordos, mas pessimista de que algo seja fechado antes da virada do ano. A pressa alvinegra se dá pelo fato do time ter uma disputa de mata-mata pela Libertadores da América logo na primeira semana de fevereiro.

O plano é ter o elenco praticamente fechado nos Estados Unidos, local que o Corinthians fará parte da pré-temporada e participará da Copa Flórida. Dia 6 é a data marcada para a apresentação da delegação no CT Joaquim Grava.