Favorito a vaga de Urso, Ramiro volta a decepcionar no Corinthians

Ramiro chegou ao Corinthians com status de grande contratação e jogador para ser titular. E foi, em cinco das oito partidas que fez até aqui pelo clube do Parque São Jorge. Desde o começo Fábio Carille rasga elogios ao ex-gremista, mas, aos poucos, Ramiro tem perdido parte dessa credibilidade.

Nesse domingo, no momento em que já começa a receber as primeiras críticas mais pesadas da torcida corintiana, o meio-campista novamente decepcionou. Não fez uma boa partida contra o Botafogo-SP, acabou recebendo um cartão amarelo ainda no primeiro tempo e foi sacado no intervalo.

O grande problema nessa fase não tão boa de Ramiro é que ele é justamente a primeira opção do Corinthians para suprir a ausência de Júnior Urso, que chegou há três jogos e tomou a vaga de titular do time ao lado de Ralf.

Carille reconheceu, neste domingo, que escalou Ramiro por dentro, mais à direita, justamente para observá-lo, de olho na partida de quarta-feira, contra o Racing, pela Copa Sul-Americana. O Timão precisa de uma vitória ou de um empate a partir de 2 a 2 para não ser eliminado logo na primeira fase. O 1 a 1 leva tudo aos pênaltis, enquanto qualquer outro resultado dá a vaga aos argentinos.

A questão de Carille é o fato de Júnior Urso não poder jogar essa fase do torneio continental por não ter sido inscrito a tempo. Ramiro seria, em tese, um jogador com experiência e talento para tal função. Porém, até agora, o jogador não conseguiu se justificar em campo.

Com isso, outros jogadores podem aparecer como surpresa na escalação do Corinthians. Talvez, Richard possa ser usado por Carille, que também tem jogador das características de Araos e Thiaguinho. A dupla, no entanto, sequer foi relacionado para este domingo e parece atrás nessa briga. O chileno, aliás, não é convocado nem para o banco há três jogos.