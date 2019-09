Boselli marca 1º gol e garante vitória em jogo sofrível do Corinthians

Fábio Carille apostou em uma formação mista entre titulares e reservas para o duelo desse domingo, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O preço pago por isso foi um time desentrosado, lento e previsível. A atuação alvinegra, no entanto, acabou salva pelo primeiro gol de Mauro Boselli com a camisa do Timão.

Cruzamento de Pedrinho, escorada de Gustagol de cabeça e o argentino entrou com bola e tudo, inclusive trombando com o goleiro adversário. Foi na marra, na luta e sem muita técnica, assim como todo o jogo dessa oitava rodada do Campeonato Paulista.

Os visitantes passaram o primeiro tempo sem sequer acertar o alvo. Em casa, os mandantes se fecharam com três zagueiros, mas conseguiram assustar Cássio, mesmo que pouco.

O problema para o tricolor foi uma entrada criminosa de Plínio em Ramiro. Raphael Claus não pensou duas vezes e expulsou o zagueiro do Botafogo-SP de forma direta pouco antes do intervalo.

Ainda mais pressionado a apresentar algo no ataque, Carille colocou Clayson em campo. Pouco adiantou. Pedrinho e Gustagol, então, foram as apostas finais. E assim, sem muita inspiração, a dupla escolhida a entrar por último ajudou Boselli a acabar com o jejum no Corinthians em sua sexta partida, a terceira como titular.

Valente, o Botafogo-SP, a exceção do gol sofrido, levou mais perigoso a Cássio do que o contrário. Mas, não conseguiu evitar a sexta derrota no Paulistão.

Enquanto o Corinthians é líder do Grupo C, agora com 13 pontos, o Botafogo-SP tem só quatro e amarga a lanterna do Gurpo D, com chances reais de rebaixamento.

Boas ou más, a partida desse domingo serviu para Fábio Carille tirar lições e preparar seu time para o principal desafio desse semestre, até aqui: o confronto com o Racing, agendado para quarta-feira, na Aregntina, que vale vaga à segunda fase da Copa Sul-Americana. Na ocasião, o treinador não poderá Junior Urso, fora da lista de inscrição no torneio continental. Em Itaquera, o primeiro duelo terminou 1 a 1.

Pelo Estadual, o Corinthians visita o São Bento, sábado. O Botafogo-SP jogará em Campinas, segunda-feira, contra a Ponte Preta.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 x 1 CORINTHIANS

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data: 24 de fevereiro de 2019, domingo

Horário: 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Luiz Alberto Andrini (ambos SP)

Cartões amarelos: Felipe Saraiva (BFC); Ramiro, Urso (COR)

Cartão vermelho: Plínio (BFC)

Público: 5.925 pagante / 6.821 total

Renda: R$ 106.075,00

GOL:

Corinthians: Mauro Boselli, aos 37 minutos do 2T.

BOTAFOGO-SP: Rodrigo Viana; Naylhor, Plínio e Ednei; Maicon Silva (Bruno Moraes), Marlon Freitas, Nadson (Anderson Pimenta), Evandro e Pará; Felipe Saraiva e Rafael Costa (Willian Oliveira).

Técnico: Roberto Cavalo



CORINTHIANS: Cássio, Michel Macedo, Marllon, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Ralf; Vagner Love (Gustagol), Ramiro (Clayson), Urso (Pedrinho) e Mateus Vital; Boselli.

Técnico: Fábio Carille