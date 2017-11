Fagner comemora título do filho: “Já temos um campeão hoje”

Embora só entre em campo mais tarde, quando pode se sagrar campeão brasileiro pela segunda vez na carreira, Fagner já comemorou um título nesta quarta-feira. Foi o de seu filho, Henrique, que além de erguer o troféu também foi eleito o destaque do torneio que disputou. Através das redes sociais, o lateral-direito do Corinthians fez questão de parabenizar o primogênito mesmo com o foco totalmente voltado para a partida contra o Fluminense.

“Já temos um campeão hoje e o destaque em campo. Orgulho do papai! ”, escreveu Fagner na legenda da foto em que seu filho aparece ao lado de um dos companheiros de equipe com o troféu em mãos.

Já temos um campeão hoje🏆 e o destaque em campo🏆 orgulho do papai !!!! Uma publicação compartilhada por Fagner Lemos (@fagneroficial23) em Nov 15, 2017 às 4:41 PST

Presença constante nos treinamentos do Corinthians, Henrique já mostrou habilidade diversas vezes. Quando Fagner estava com a Seleção Brasileira disputando as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o garoto também deu as caras na atividade realizada na Arena Corinthians, onde bateu bola com Filipe Luís e até mesmo com Neymar.

Ainda nesta quarta-feira a família de Fagner poderá comemorar outro título. O lateral-direita entra em campo às 21h45 (de Brasília), para a enfrentar o Fluminense, em Itaquera. Dependendo do resultado do confronto entre Grêmio e São Paulo, o Timão iniciará o duelo já como campeão. Caso contrário, irá precisar de uma simples vitória para garantir a taça.