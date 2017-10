Fagner assume culpa por revés do Corinthians: “Era fazer o simples”

O lateral direito Fagner assumiu a culpa pela derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Bahia, na noite deste domingo, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 26 minutos do segundo tempo, o camisa 23 perdeu a bola para o atacante Edigar Junio dentro da área alvinegra. Na sobra, o meia Vinicius não desperdiçou a rara chance e marcou o primeiro gol dos baianos.

“Foi falta de fazer o simples. Era só ter feito o simples, jogado a bola para fora. Fui tentar limpar o lance e acabei falhando. O que desencadeou o resultado foi um erro meu”, admitiu Fagner, em entrevista ao canal Premiere, na saída de campo da Arena Fonte Nova.

Atrás no marcador, o time alvinegro tentou empatar na base do abafa. Aos 48 minutos, Cássio foi para a área tricolor em cobrança de falta pela direita. Após a zaga do Bahia, afastar, Marquinhos Gabriel errou passe, Régis foi acionado e liquidou a partida com o gol vazio.

Apesar de ser inofensivo, o Corinthians fez uma boa partida, segundo Fagner. “O time estava bem, jogando bem. Quando se toma um gol da maneira que tomamos, isso acaba frustrando. Mas a equipe está de parabéns, fez um grande jogo. Eu tinha que fazer o simples, com uma bola de segurança”, avaliou.

Com 58 pontos ganhos, o clube de Parque São Jorge viu o Grêmio (49), um de seus concorrentes pelo título, diminuir a diferença, e ainda pode ter o Santos mais perto nesta segunda-feira – o Peixe encara o Vitória, no Pacaembu. O próximo compromisso do Corinthians é justamente o duelo com os gaúchos, nesta quarta-feira, em Itaquera.