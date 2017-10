Corinthians perde do Bahia com falha de Fagner e Cássio atacante

Em mais uma atuação fraca no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o líder Corinthians conheceu a sua quarta derrota no torneio e desperdiçou a oportunidade de ficar mais perto do título. Na noite deste domingo, o time alvinegro perdeu por 2 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, com gols incomuns: o primeiro numa falha infantil de Fagner e o segundo com a meta vazia após Cássio se aventurar no ataque.

Com 58 pontos ganhos, o Timão pode ver a distância diminuir para o Santos (48), que nesta segunda-feira enfrenta o Vitória, no Pacaembu, no complemento da 28ª rodada da competição. Já o Bahia, que luta contra o rebaixamento, subiu quatro posições e agora ocupa o décimo lugar, com 35 pontos.

Ainda confortável na ponta da tabela, o Corinthians voltará a campo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), para enfrentar o Grêmio (49), outro concorrente pelo título, em Porto Alegre. No dia seguinte, às 21 horas, o Bahia tentará manter a invencibilidade de quatro partidas diante do Flamengo, na Ilha do Urubu.

O jogo – Sem intensidade, o Corinthians começou sendo dominado pelo Bahia, que quase abriu o placar aos 23 minutos, quando Zé Rafael tabelou com Rodrigão e arriscou de fora da área, exigindo grande defesa de Cássio.

Logo depois, o time da casa chegou perigosamente mais uma vez: após cruzamento da direita, Edigar Junio assustou de cabeça. Apesar dos passes errados, o Corinthians aos poucos foi melhorando na partida.

Aos 33 minutos, a equipe paulista teve a sua melhor chance no primeiro tempo. Romero avançou sozinho pela direita e cruzou na medida para Jô testar na pequena área. A bola quicou no chão, mas o goleiro Jean foi rápido e evitou o gol alvinegro.

O segundo tempo começou na mesma toada, com o Bahia pressionando e o Corinthians apostando nos contra-ataques. Tentando torná-los mais velozes, Fábio Carille colocou Marquinhos Gabriel no lugar de Jadson.

E, em um deles, quase tirou o grito de gol da garganta de seu torcedor: aos 21 minutos, Fagner carimbou a zaga e, no rebote, Maycon bateu de primeira, mas Jean, caído no chão, fez a defesa. Mas, em uma falha infantil de Fagner, que teve a bola roubada ao tentar sair jogando na área, Vinicius aproveitou o vacilo para vazar Cássio aos 26 minutos.

No fim, Carille ainda pôs o ‘talismã’ Clayson e Giovanni Augusto em campo, mas o Corinthians continuou inofensivo e ainda viu o Bahia ampliar o placar nos acréscimos, quando Cássio, na tentativa de empatar, deixou o gol vaziou e viu Marquinhos Gabriel errar passe que culminou em contra-ataque concluído por Régis.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 x 0 CORINTHIANS

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 15 de outubro de 2017, domingo

Horário: 19 horas (Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

Público: 23.413 pagantes

Renda: R$ R$ 719.882,00

Cartão Amarelo: Jô e Camacho (Corinthians)

Cartão Vermelho: –

Gols:

BAHIA: Vinicius, aos 26 minutos do 2º tempo, e Régis, aos 48 minutos do 2º tempo

BAHIA: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Renê Júnior, Edson e Vinicius (Matheus Sales); Zé Rafael (Allione), Rodrigão (Régis) e Edigar Junio

Técnico: Paulo César Carpegiani

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Camacho e Maycon (Giovanni Augusto); Rodriguinho, Jadson (Marquinhos Gabriel) e Romero (Clayson); Jô

Técnico: Fábio Carille