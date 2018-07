Fagner afirma que continua o mesmo após fazer assistência em vitória

Fagner está animado após disputar a Copa do Mundo da Rússia como titular da Seleção Brasileira. De volta ao Corinthians, o lateral direito se mostrou mais ofensivo diante do Botafogo, nesta quarta-feira, em Itaquera, e colaborou com uma assistência para o atacante Romero anotar o segundo gol da vitória por 2 a 0.

“Às vezes, ataco mais por situação se jogo. O Fagner continua o mesmo. Só está um pouco mais feliz. O estilo não mudou”, sorriu o lateral direito, satisfeito com o seu passe para gol. “São oportunidades. Graças a Deus, fomos felizes e conseguimos a vitória.”

Seja como for, uma mudança na formação do Corinthians deverá tornar Fagner mais presente no ataque. Com a entrada do recém-chegado Danilo Avelar no lugar de Sidcley, que se transferiu para o ucraniano Dínamo de Kiev, o time está mais protegido do lado esquerdo, podendo ter liberdade pela direita.

Fagner exerce papel de líder no Corinthians e, portanto, possui hierarquia para orientar a postura da equipe em campo. Contra o Botafogo, em seu primeiro jogo desde colocar uma participação em Copa do Mundo no currículo, ele foi escolhido como capitão do time dirigido por Osmar Loss.

“É um momento de felicidade por tudo o que aconteceu comigo, mas de retomada também. Sabia que, hoje, era importante conquistar três pontos, para dar confiança à equipe. O caminho é longo e difícil. Quanto mais pontos somarmos em casa, melhor para o futuro”, ensinou Fagner.