Fábio Carille admite negociação “bem adiantada” com o Corinthians

Fábio Carille deu entrevista para uma TV da Arábia Saudita e admitiu que a negociação que deve sacramentar seu retorno ao Corinthians está “bem adiantada”. O treinador aguarda apenas o pagamento da multa de 700 mil dólares, cerca de R$ 2,8 milhões, a ser feito pelo clube de Itaquera ao Al-Wehda, com quem Carille possui contrato até junho de 2020.

“Vamos esperar os próximos dias, mas a diretoria está 100% ciente do que está acontecendo aqui”, comentou o treinador.

O anúncio do retorno de Carille ao Corinthians é questão de tempo. O clube pretendia fechar a transação na terça-feira, mas ainda sobraram pendências.

A tendência é que o substituto de Jair Ventura chegue ao Brasil no próximo dia 15, acompanhado do auxiliar Leandro da Silva, do preparador físico Walmir Cruz, do observador técnico Mauro da Silva e do analista Dênis Lupp.

O preparado de goleiros Mauri Lima, que fez parte da debandada da comissão técnico corintiana em maio, é o único que não voltará ao Timão.