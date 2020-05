Empresário diz que Pedrinho não joga mais pelo Corinthians

O tempo de Pedrinho no Corinthians parece mesmo cada vez mais próximo do fim. Nesta terça-feira, o empresário do jogador, Will Dantas, admitiu que a cria do Timão não joga mais pelo clube e que já tem data para se apresentar ao Benfica.

No início da temporada, o Corinthians acertou a venda de Pedrinho para o Benfica, mas conseguiu negociar para manter o meia-atacante até o final do Campeonato Paulista. A pandemia da covid-19, entretanto, forçou a paralisação das competições e atrapalhou os planos do jogador e do Timão.

“Não joga (mais pelo Corinthians). Eu fiquei até meio triste, o Pedrinho também, porque queria fazer pelo menos um jogo de despedida, mas nem isso será possível porque, com a pandemia do coronavírus, infelizmente, ele não poderá jogar mais pelo Corinthians. Já tem data marcada para viajar para Portugal e se apresentar ao Benfica”, disse Will Dantas em entrevista à Fox Sports.

Dessa forma, Pedrinho deve embarcar para Portugal assim que a pandemia for controlada e as atividades do futebol retornarem pelo mundo. O Campeonato Português tem previsão para retornar em junho.

A venda da joia por 20 milhões de euros (cerca de R$ 105 milhões na cotação atual), é uma das esperanças do Corinthians para dar fôlego nas finanças do clube, que fechou com déficit recorde na última temporada.

