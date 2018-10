Elettra Lamborghini vai cantar na Arena Corinthians antes e durante a final

A cantora e modelo Elettra Miura Lamborghini, neta de Ferruccio Lamborghini, fundador da fabricante de automóveis superesportivos Lamborghin, se apresentará na Arena Corinthians na noite dessa quarta-feira, antes do início da final da Copa do Brasil e no intervalo do confronto entre o alvinegro da capital e o Cruzeiro.

“Estou muito feliz e honrada com o convite. Adoro futebol e será uma emoção cantar para uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do Brasil. Ensaiei bastante e farei o meu melhor. Agradeço a diretoria do clube pela oportunidade. Quero ver todo mundo cantando e torcendo junto comigo. Vai ser demais”, comentou a italiana.

Leia também:

Médico e fisioterapeuta do Corinthians discutem em meio a incerteza sobre Léo Santos

Dona dos sucessos “PEM PEM” e “Mala”, Elettra Lamborghini ficou conhecida internacionalmente pelo seu histórico de participações em realities. São três temporadas de “Supershore” na MTV; duas temporadas no inglês “Geordie Shore” e esteve no “Gran Hermano Vip”, na Espanha, onde de lá fez uma breve passagem no “BBB17”.