Duílio explica situação de Romero e Carille justifica inscrição

Ángel Romero segue com sua situação indefinida. Apesar de uma reaproximação, o atacante paraguaio ainda não chegou a um consenso com a diretoria do Corinthians e segue afastado. Na noite dessa quinta-feira, o artilheiro da Arena voltou a aparecer no estádio para torcer pela equipe, mas saiu calado. Quem falou foi Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do clube. As maiores dúvidas se davam pelo fato do Timão ter inscrito o jogador na Copa Sul-Americana.

“A lista a gente entregou no dia 2. Esse ano o regulamento foi diferente, teve que entregar três dias antes do início da competição, e não da estreia. No momento existiam conversas, ainda existe, e entendemos que era importante ele estar na lista, porque, se renovasse, iria ajudar o Corinthians. Mas, no momento não andou mais nada, por enquanto está tudo parado, não tem nenhuma novidade”, avisou o dirigente.

“É ruim falar de prazo, mas é uma situação que vem se arrastando, o que não nos agrada. Está virando uma novela. Não é bom para o jogador nem para o Corinthians. Mas, não existe um dia específico”, concluiu.

Fábio Carille também foi abordado sobre o tema e deixou claro que não fez qualquer tipo de pressão em cima dos cartolas com algum pedido especial para que Romero fosse inscrito no torneio continental.

“Foi em cima da hora, colocamos o nome dele, mas não teríamos outro para fazer. Não foi pedido meu em relação ao que a diretoria está conversando com ele. A gente inscreveu ele, mas sabendo que é difícil, nem conto muito com ele porque sei que é difícil”, afirmou o técnico, que ainda tem uma vaga aberta no Campeonato Paulista. A data limite para a inscrição no Estadual é 1º de março.

“Vamos esperar, tem algumas coisas acontecendo em relação a inscrevê-lo no Paulista, mas ali na frente posso trocar, se classificar, claro”, emendou Carille, ciente de que nas quartas de final quatro trocas serão autorizadas.