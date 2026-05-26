Copa do Brasil: veja os confrontos das oitavas de final da competição

A CBF definiu, nesta terça-feira, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O sorteio foi realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e reservou duelos pesados logo na primeira fase mata-mata após a pausa para a Copa do Mundo.
Sem qualquer restrição de cruzamentos, os 16 clubes classificados ficaram no mesmo pote, o que abriu a possibilidade para clássicos nacionais e confrontos entre campeões da competição. Entre os principais embates sorteados está o clássico carioca entre Fluminense e Vasco da Gama.
AGORA O CLIMA ESQUENTOU DE VEZ! 🔥
Os confrontos das oitavas de final estão definidos… e só tem pedreira pela frente! É rivalidade, pressão, estádio pulsando e 180 minutos pra separar os fortes dos gigantes! 🏆
Datas-base dos jogos de ida e volta 👇
⏩ 01/agosto (sábado)
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— Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) May 26, 2026
Atual campeão da Copa do Brasil, o Corinthians terá pela frente o Internacional, enquanto o Palmeiras encara o Fortaleza. Já o Santos enfrentará o Remo em busca de uma vaga nas quartas de final.
Além destes confrontos, o Grêmio duelará com o Mirassol, o Vitória encara o Athletico-PR, o Juventude terá pela frente o Atlético-MG e a Chapecoense enfrentará o Cruzeiro em busca de uma vaga nas quartas de final da competição.
Confrontos das oitavas de final
- Fluminense x Vasco da Gama
- Internacional x Corinthians
- Mirassol x Grêmio
- Athletico-PR x Vitória
- Atlético-MG x Juventude
- Santos x Remo
- Chapecoense x Cruzeiro
- Palmeiras x Fortaleza
* Clubes à direita jogam o segundo jogo em casa.
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Datas-base para os confrontos
A fase marca o retorno da competição após a pausa para a Copa do Mundo. Os jogos de ida estão previstos para os dias 1º e 2 de agosto, enquanto as partidas de volta devem ocorrer em 5 e 6 de agosto.
Além da briga pelo título, os clubes seguem de olho na premiação milionária. Apenas pela participação nas oitavas, cada equipe receberá R$ 3 milhões. Quem avançar às quartas embolsará mais R$ 4 milhões.
A edição de 2026 também contará com uma novidade importante: a final será disputada em jogo único, marcado para o dia 6 de dezembro.
Datas-base das oitavas
📌 Jogos de ida: 1 e 2 de agosto
📌 Jogos de volta: 5 e 6 de agosto