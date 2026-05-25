Diniz vê sinalização positiva por permanência de Memphis no Corinthians e valoriza vitória

Após a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Atlético-MG neste domingo, na Neo Química Arena, o técnico Fernando Diniz destacou o retorno de Memphis Depay aos gramados e indicou otimismo pela permanência do atacante no clube.

“A sinalização é positiva. Tem um desejo do clube de o Memphis ficar. Eu espero que isso se concretize, porque ele pode ajudar muito o Corinthians”, afirmou o treinador.



Memphis voltou a atuar após mais de dois meses afastado por lesão muscular e entrou no segundo tempo da vitória corintiana. Diniz ainda revelou que já conversou algumas vezes com o camisa 10 e acredita que o holandês se encaixa perfeitamente em sua ideia de jogo.

“Já conversei com o Memphis mais de uma vez. Deixei claro que ele é o tipo de jogador que se encaixa com o que eu posso oferecer”, completou.

Desempenho foi bom?

O treinador também analisou o desempenho da equipe diante do Atlético-MG. Segundo ele, o Corinthians foi mal no primeiro tempo, mas conseguiu corrigir os problemas após o intervalo.

“No primeiro tempo, jogamos errado. Não estávamos achando o tempo de pressionar e estávamos com pressa. No segundo tempo, jogamos certo e melhor”, avaliou.

Autor do gol da vitória aos 42 minutos da etapa final, Zakaria Labyad também recebeu elogios do técnico. “O Zakaria é técnico, muito inteligente e profissional. Muito dedicado o rapaz”.

O treinador ainda destacou a importância defensiva da equipe, que voltou a passar uma partida sem sofrer gols.

“Não tomar gol é muito importante. Nosso gol teve muito conteúdo tático, preenchemos os espaços e rodamos bem a bola”, afirmou.

Janela do Corinthians

Diniz também comentou o planejamento do Corinthians para a próxima janela de transferências e deixou claro que a prioridade do clube será manter a base do elenco atual.

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“Nosso maior prêmio na janela é a manutenção do time. Se formos contratar, será poucos jogadores, temos muita qualidade. Hoje não temos ninguém no departamento médico. Nosso maior ganho é mantermos o elenco e trazer, ao máximo, uma contratação”, afirmou o treinador.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 21 pontos e abriu três de vantagem para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.