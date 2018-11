Diário britânico ironiza valor de venda de Balbuena: “Pechincha”

O conceituado jornal inglês The Guardian classificou como “barganha” a venda de Balbuena, ex-Corinthians, ao West Ham. Elogiado pela imprensa local, o zagueiro já soma ótimas atuações no disputado Campeonato Inglês: é o quarto jogador na liga em interceptações e o terceiro em cortes.

“Zagueiro, Balbuena está provando ser uma das pechinchas da temporada, depois de sua transferência por 3,5 milhões de libras esterlinas (cerca de R$17 milhões) do Corinthians”, afirmou a publicação.

Veja também: Timão atualiza parcial de ingressos para decisão contra o Vasco

O paraguaio deixou o Timão em julho deste ano. À época, após negociações frustradas do atleta com o futebol português, o West Ham pagou o valor integral de sua multa rescisória e ficou livre para acertar com o jogador de 27 anos.

O baixo valor da multa explica-se por uma demanda dos próprios empresários do defensor. Balbuena renovou seu contrato com a equipe do Parque São Jorge em abril, em meio ao interesse do futebol do exterior, e uma das exigências impostas para a renovação era estipular um baixo valor de multa, para facilitar uma negociação para a Europa.

Balbuena disputou 136 jogos pelo Corinthians, tendo marcado 11 gols em três anos atuando pelo clube paulista. No período, o zagueiro paraguaio conquistou três títulos com a camisa alvinegra: o bicampeonato paulista 2017/2018 e o título do Campeonato Brasileiro 2017.