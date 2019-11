Devido à mudança no horário do jogo, Corinthians volta a São Paulo de ônibus

Além da derrota para o Botafogo no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda enfrentou dificuldades no retorno a São Paulo. Após a partida, a delegação alvinegra teve que voltar à capital paulista de ônibus, em cerca de seis horas de estrada.

Segundo a assessoria de imprensa do Timão, o fato ocorreu por conta da mudança no horário da partida, que antes estava marcada para as 16h, mas começou às 18h. Para o primeiro horário, o clube havia conseguido fretar um avião, o que não foi possível com a alteração. A viagem de aeronave teria cerca de uma hora de duração.

Mesmo com o desgaste do trajeto, os jogadores devem se reapresentar no CT Joaquim Grava na tarde desta segunda-feira. Isso porque o Corinthians volta a campo já na próxima quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), quando encara o rebaixado Avaí na Arena de Itaquera.

Na atividade, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Botafogo devem fazer um trabalho regenerativo, enquanto os demais vão a campo.

Com o resultado diante do Glorioso, o Corinthians se manteve no oitavo lugar do Brasileirão, somando 50 pontos. Como o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, estão entre os primeiros colocados, a posição no momento dá ao Timão uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores de 2020.

