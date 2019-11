Corinthians perde para o Botafogo com gol de Diego Souza

O Corinthians não vence o Botafogo como visitante desde 2011, e o tabu vai continuar. Na noite desse domingo, o alvinegro carioca bateu o Timão por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado mantém o time de Itaquera na oitava colocação, com 50 pontos, agora um a menos que o Inter, o sétimo na tabela de classificação, e a seis pontos do São Paulo, o primeiro, por ora, que garantiria vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América.

O Botafogo se distancia da zona de rebaixamento, agora com 39 pontos, na 14ª colocação.

Dyego Coelho resolveu apostar em uma nova maneira de jogar. Sacou Sornoza, Janderson e Vital. Escalou Love e Gustavo Juntos e adiantou as linhas. O Corinthians pressionou, teve a bola, criou inúmeras oportunidades, mas pagou pela ineficiência.

Na oportunidade que teve, em um vacilo de marcação, o Botafogo não perdoou. Diego Souza recebeu com liberdade dentro da área e fuzilou Cássio, seu eterno algoz em 2012.

Depois de 14 conclusões a gol antes do intervalo, a pressão dos visitantes só aumentou na etapa final. Virou ataque contra defesa. Coelho apostou tudo ao sacar Urso e Gabriel, além de Love, para mandar a campo Janderson, Vital e Clayson.

Não adiantou. O Corinthians não conseguiu furar a retranca. Já são três jogos sem vitória.

Na próxima rodada, o Corinthians receberá o Avaí, quarta, na Arena. O Botafogo vai visitar a Chapecoense no mesmo dia, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 CORINTHIANS

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, RJ

Data: 24 de novembro de 2019, domingo

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Gatito, Fernando, João Paulo (BOT); Clayson, Fagner (COR)

Público/Renda: 20.666 pagantes / 22.548 presentes / R$ 263.028,00

GOL:

Botafogo: Diego Souza, aos 18 minutos do 1T

BOTAFOGO: Gatito; Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Yuri (Lucas Barros); Cícero; Rhuan, Alex Santana, João Paulo e Igor Cássio (Luis Fernando); Diego Souza (Vinicius)

Técnico: Alberto Valentim

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel (Janderson) e Júnior Urso (Clayson); Ramiro, Pedrinho e Vagner Love (Mateus Vital); Gustavo