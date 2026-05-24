Derrota do Santos tira Corinthians da zona de rebaixamento do Brasileiro

A derrota do Santos por 3 a 2 para o Grêmio, na noite deste sábado, tirou o Corinthians da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Gabigol marcou os dois gols do Peixe, mas não conseguiu evitar o resultado negativo. Com o revés pela 17ª rodada, o time santista caiu para a 17ª colocação, abrindo o Z4, com 18 pontos, empatado com o Timão.

O Corinthians, por sua vez, mesmo sem entrar em campo, subiu para o 16º lugar. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz enfrenta o Atlético-MG neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Com a derrota na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Santos chegou ao terceiro jogo sem vencer na temporada. Antes disso, empatou com o San Lorenzo pela Sul-Americana e, na rodada anterior do Brasileiro, foi derrotado pelo Coritiba por 3 a 0.

A última vitória do time de Cuca foi no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, quando venceu o próprio Coritiba por 2 a 0, resultado que garantiu a classificação para as oitavas de final.

Enquanto isso, o Corinthians tenta não repetir a mesma situação do Santos, enquanto busca se afastar do Z4. No momento, a equipe não vence há duas partidas: perdeu para o Botafogo por 3 a 1, no último fim de semana, e empatou por 1 a 1 com o Peñarol, com time reserva, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

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