Corintianos pedem saída de Andrés e citam carnaval com Dudu

Com faixas colocadas no Parque São Jorge, torcedores pediram a saída de Andrés Sanchez do Corinthians. Uma das mensagens exibidas na sede social do clube fez alusão ao encontro entre o dirigente e o palmeirense Dudu durante o último Carnaval.

“Pulou Carnaval com Dudu? Então pule fora do SCCP”, diz a faixa colocada no Parque São Jorge na noite desta sexta-feira. Recentemente, uma foto de Andrés Sanchez com o atacante do Palmeiras, tirada em Salvador durante o feriado, viralizou na internet e gerou críticas.

Em outra faixa, com um desenho do personagem Pinóquio, os torcedores chamaram Andrés Sanchez de “ladrão”, “incompetente”, “mentiroso”, “ratazana” e “pilantra”. A mensagem exibe ainda o número “171” em alusão ao artigo do Código Penal que versa sobre o estelionato.

Eliminado de maneira precoce da Copa Libertadores pelo Guaraní, o Corinthains amarga uma série de quatro rodadas consecutivas sem vencer pelo Campeonato Paulista. Às 19 horas (de Brasília) do dia 7 de março, o time do pressionado Tiago Nunes enfrenta o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi.