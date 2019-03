Corinthians vende mais de 32 mil ingressos para o clássico contra o Santos

O Corinthians deve ter a Arena de Itaquera com grande público para o clássico contra o Santos, neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque, de acordo com a última parcial divulgada pelo clube do Parque Sçao Jorge, mais de 32 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, o que deve configurar até a data da partida casa Alvinegra cheia contra os comandados de Sampaoli.

Diante da expectativa de bom público, espera-se uma grande festa em Itaquera, já que a torcida corintiana será a única por conta da determinação que permite apenas presença da torcida mandante em clássicos no Estado de São Paulo.

Veja também: Carille aprimora posicionamento defensivo e finalizações antes do clássico

As vendas, inclusive, seguem acontecendo nesta sexta-feira, tanto em locais físicos quanto pela internet. O torcedor que deseja adquirir as entradas com 10% de desconto deve acessar o site: www.ingressoscorinthians.com. Já para quem preferir a comercialização também acontece nas bilheterias.

Ainda restam entradas para os setores Oeste Corner: R$ 120* e Oeste Inferior: R$ 180* (*Preço de face), Além disso, outras 12 lojas Poderoso Timão vendem ingressos para o setor Oeste Superior (R$ 80), com 20% de desconto sobre o valor de face. Cada loja, entretanto, possui uma cota de entradas à disposição.

Dentro das quatro linhas, o time que Fábio Carille levará a campo segue um mistério. Se confirmada a tendência dos últimos dias, o Corinthians que enfrenta o Santos deve ter: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Pedrinho, Clayson e Boselli.

Dono de 14 pontos no Campeonato Paulista, o Corinthians lidera o Grupo C da competição e terá, depois do clássico contra o Santos, o Oeste e o Ituano nas duas últimas rodadas da primeira fase. Em termos de colocação, uma vitória contra o rival neste domingo, no Pacaembu, pode dar tranquilidade e encaminhar a classificação para a fase de mata-mata, já que a chave segue embolada por conta dos bons rendimentos de Ferroviária e Bragantino.

