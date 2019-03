Carille aprimora posicionamento defensivo e finalizações antes do clássico

Considerado um dos principais problemas do Corinthians neste início de temporada, o posicionamento defensivo foi o foco do treinador Fábio Carille na atividade desta sexta-feira, a última aberta a imprensa antes do clássico contra o Santos, marcado para este domingo, em Itaquera, às 16h (de Brasília). Enquanto os demais jogadores do elenco trabalhavam as finalizações, os defensores, sob as orientações do comandante, treinaram a movimentação das linhas.

Diferentemente dos últimos treinos, a escalação sequer foi esboçada pela comissão técnica alvinegra. Dessa forma, permanece a dúvida quanto a presença de Clayson, utilizado entre os titulares nos últimos dois treinamentos, ou de Vagner Love, também testado na função ao lado de Boselli durante a semana. O argentino, inclusive, é presença praticamente certa no clássico, substituindo o artilheiro Gustagol, que foi novamente desfalque em campo por conta de dores no joelho.

A atividade realizada no Centro de Treinamentos Joaquim Grava teve um aquecimento dividido em três partes. Depois da tradicional roda de bobinho, os jogadores realizaram um trabalho físico de corrida e piques curtos, finalizando a sessão com um treino de passes curtos.

Posteriormente, Carille levou oito defensores do Corinthians para um campo anexo, onde fez um trabalho específico de posicionamento e movimentação das linhas, principalmente em bolas aéreas, um dos problemas a ser sanado pelo treinador. Uma formação tinha Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar, enquanto a outra “equipe” defensiva era composta por Michel Macedo, Pedro Henrique, Marllon e Carlos Augusto.

Enquanto o treinador realizava seu treinamento em separado, os demais defensores do Timão, assim como todo o restante do elenco, trabalharam o aspecto ofensivo, principalmente a finalização. Nesta parte, os destaques ficaram por conta justamente da dupla de atacantes Boselli e Love, com ótimos aproveitamentos diante de Cássio e Caíque, os dois arqueiros do Alvinegro na sessão.

Se confirmada a tendência dos últimos dias, o Corinthians que enfrenta o Santos podendo encaminhar sua classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista deve ter: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Pedrinho, Clayson e Boselli.

Dono de 14 pontos no Campeonato Paulista, o Corinthians lidera o Grupo C da competição e terá, depois do clássico contra o Santos, o Oeste e o Ituano nas duas últimas rodadas da primeira fase. Em termos de colocação, uma vitória contra o rival neste domingo, no Pacaembu, pode dar tranquilidade e encaminhar a classificação para a fase de mata-mata, já que a chave segue embolada por conta dos bons rendimentos de Ferroviária e Bragantino.

*Especial para a Gazeta Esportiva