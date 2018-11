Corinthians vende 30 mil ingressos para duelo com a Chapecoense

No último compromisso em casa no ano de 2018, o Corinthians contará com a força em massa de torcida no duelo contra a Chapecoense, neste domingo, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando de uma vitória para acabar de vez com qualquer chance de rebaixamento, o Timão divulgou neste sábado que já vendeu 30 mil ingressos para a partida.

Segundo o clube, as vendas continuam online e em pontos de venda física neste sábado e ainda restam ingressos em cinco setores: leste superior (R$ 50), leste inferior (R$ 60), oeste superior (R$ 50), oeste inferior corner (R$ 60), além do espaço reservado para os visitantes (R$ 40).

Veja também:

Iminente chegada de Carille deve gerar afastamento de Osmar Loss

Corinthians enxuga folha salarial para abrir espaço para reforços

Com 43 pontos, o alvinegro paulista é o 13º colocado, com cinco pontos de vantagem para o Sport, o primeiro clube da zona do rebaixamento. Se o confronto é importante para os mandantes, não é diferente para os visitantes. A Chape é a primeira fora do Z4, com apenas dois pontos a mais que a equipe pernambucana.

O duelo será especial ainda para dois jogadores em particular: Emerson Sheik, que vai se aposentar ao fim da temporada, e Danilo, que não permanecerá no Timão, farão seus últimos jogos na Arena Corinthians, diante do torcedor alvinegro.