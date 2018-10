Corinthians vai superar marca de 1 milhão de pagantes na Arena no ano

A torcida do Corinthians, como lhe é característica, não abandonou o time, apesar do momento difícil na temporada. São seis jogos sem vitória e uma preocupação grande com a proximidade da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, além da decepção com a perda do título da Copa do Brasil.

Nada disso, porém, tira a motivação da Fiel, que nesse sábado, no confronto com o Bahia, agendado para começar às 19h, deve superar a marca de 1 milhão de ingressos vendidos na Arena de Itaquera em todo o ano de 2018.

Até agora, já foram 976.590 pagantes em 31 jogos no estádio, o que dá uma média de 30.231 pessoas por partida e uma taxa de ocupação média de 64% dos lugares da Arena.

Como o clube já anunciou a comercialização antecipada de 30.500 ingressos para o duelo desse final de semana, pela 31ª rodada do Brasileirão, a superação da marca de 1 milhão de entradas vendidas na temporada já está garantida.

Até agora, o maior público pagante do ano foi registrado na final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, quando 45.978 pessoas geraram uma renda recorde de R$ 5.108.151,00.

Veja os maiores públicos pagantes do Timão em 2018:

Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil – 45.978 pessoas

Corinthians 2 x 1 Flamengo – Copa do Brasil – 44.249 pessoas

Corinthians 0 x 1 Palmeiras – Campeonato Paulista – 43.535 pessoas

Corinthians 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – 43.062 pessoas

Corinthians 2 x 0 Palmeiras – Campeonato Paulista – 42.178 pessoas

