Corinthians anuncia mais de 30 mil ingressos vendidos

O reencontro do time do Corinthians com a Fiel Torcida na Arena de Itaquera depois da derrota na final da Copa do Brasil deve ter casa cheia mais uma vez. Na noite dessa sexta-feira, o clube anunciou 30.500 ingressos vendidos de forma antecipada para o confronto desse sábado, contra o Bahia, às 19h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube repetiu a promoção nos valores das entradas, que partiram de R$ 15,00, para o confronto direto, fundamental para o alívio corintiano nessa reta final da temporada.

O Corinthians é o 12º colocado na tabela de classificação, com 36 pontos, uma posição abaixo e com um ponto a menos que seu rival deste fim de semana. A zona de rebaixamento está próxima, o que torna o jogo da Arena ainda mais importante.

Pela internet, as entradas seguem à venda pelo ingressoscorinthians.com até as 15h deste sábado. A torcida visitante só pode adquirir seus ingressos apenas no dia do jogo, na Arena Corinthians, após a abertura dos portões (a partir das 17h).

Confira o horário de funcionamento da bilheteria neste sábado:

A partir das 13h

Arena Corinthians – Portão A – Avenida Miguel Ignácio Cury, 111 – Artur Alvim

Confira os setores disponíveis:

Norte — R$ 30* (R$ 15, meia-entrada)

Sul — R$ 40* (R$ 20, meia-entrada)

Leste Superior – R$ 50* (R$ 25, meia-entrada)

Oeste Superior – R$ 50* (R$ 25, meia-entrada)

Leste Inferior – R$ 60* (R$ 30, meia-entrada)

Oeste Corner — R$ 60* (R$ 30, meia-entrada)

Setor visitante — R$ 40** (R$ 20, meia-entrada)

*Valor de face dos ingressos