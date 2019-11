Corinthians vai segurar mais dois emprestados e ainda estuda situação de Araos

O planejamento para 2020 segue a todo vapor no Corinthians. Enquanto Dyego Coelho se preocupa em colocar o time na Copa Libertadores do ano que vem, a diretoria trabalha no mercado junto a Tiago Nunes, técnico contratado para assumir o time na temporada que se apresenta.

Entre tantos nomes para avaliar, o clube e a nova comissão técnica concordaram sobre o nome de mais dois atletas. Na quarta-feira, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol corintiano, já havia avisado que Camacho e Pedro Henrique seriam reintegrados. O mesmo deve acontecer com Thiaguinho e André Luís.

Em abril, a diretoria alvinegra efetuou a compra de 100% dos direitos do volante por aproximadamente R$ 2 milhões assinou vínculo com validade até 2022.

Foram nove jogos em 2018, mais dois em 2019, até ser emprestado ao Oeste. Na Série B do Brasileiro, Thiaguinho fez três gols em 27 atuações, sendo 26 como titular.

André Luis também tem contrato com o Timão até o fim de 2022. Apesar da expectativa criada no primeiro semestre, depois de terminar 2018 como artilheiro da Ponte Preta na Série B, foram apenas quatro jogos pelo Corinthians e nenhum gol.

Emprestado ao Fortaleza, o atacante virou titular da equipe de Rogério Ceni, fez dois gols, disputou 23 jogos e voltou a viver uma boa fase.

Araos pendente

A situação se Angelo Araos é um pouco diferente. O chileno, em tese, volta do empréstimo junto a Ponte Preta, onde conseguiu até se destacar nessa reta final de temporada. O que não está definido é se o meio-campista será novamente emprestado ou se será aproveitado pelo clube em 2020.

Como justamente na posição de Araos o Corinthians pretende fazer contratações, e de peso, Tiago Nunes vai aguardar o que irá receber para bater o martelo sobre o estrangeiro. Voltar para continuar com poucas oportunidades não é o cenário que interessa nem a Aros nem ao Corinthians.