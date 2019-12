Corinthians tira camisa 7 de Sornoza, passa a Luan e já inicia venda

Sornoza chegou com moral no Corinthians. De cara, recebeu a camisa 7, tão emblemática para o clube, principalmente por causa de Marcelinho Carioca, que brilhou por uma década com o 7 nas costas.

A péssima temporada do equatoriano fez com que a diretoria alvinegra não titubeasse ao tirar a camisa de Sornoza para passar a Luan, reforço para 2020 que chega com enorme expectativa e também costumava usar a 7 no Grêmio, seu ex-clube.

As lojas oficiais do Corinthians já iniciaram as vendas tanto em suas franquias físicas quanto pela internet. Luan sequer foi apresentado ainda e a numeração também não havia sido confirmada antes das camisas ficarem à disposição dos interessados em compra-las. Ainda não se sabe qual será o novo número de Sornoza.

Os preços variam de R$ 149,99 até R$ 199,99. Luan foi contratado por R$ 22 milhões e assinou vínculo de quatro temporadas com o Timão, clube que torce desde criança. Em 2017, o meia foi eleito o melhor jogador das Américas.