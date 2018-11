Corinthians tem desempenho de rebaixado em finalizações

O Corinthians vem se mostrando uma equipe ineficiente no Campeonato Brasileiro, o ataque é o décimo em toda competição e só marcou nove gols nas últimas 13 rodadas. Um dos motivos que explicam o baixo aproveitamento ofensivo e a média de apenas um tento por partida na Série A (32 gols em 32 jogos) é o baixo aproveitamento nas finalizações, quesito em que o Timão se encontra entre os piores.

O Alvinegro é a segunda equipe que menos finalizou em toda a competição. Foram apenas 312 arremates, 22 a mais que o último colocado América-MG e 16 a menos que a terceira pior equipe no quesito, a Chapecoense, de acordo com o Footstats. Além disso, o time do Parque São Jorge é o 17º em chutes certos com 119, aproveitamento de 38,1% das finalizações e média de 3,7 por jogo.

Como reflexo disso, o Corinthians está caminhando para ter o seu pior ataque no Campeonato Brasileiro desde que retornou da Série B em 2009. Desde seu retorno a elite, o Timão só ficou abaixo dos 50 gols em três oportunidades: 48 em 2016, 49 em 2014 e míseros 27 gols em 2013 na equipe conhecida como empatite.

Seguindo a média de um gol por partida, o Alvinegro terminaria a Série A com 38 gols, sua pior marca desde 2009. E, mesmo se anotasse dois gols por jogo, finalizaria a competição com 44 tentos, marca inferior à que vinha registrando nos últimos anos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com