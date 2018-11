Números mostram ineficiência do Corinthians com Jair Ventura

A derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Botafogo no último domingo, no Engenhão, mostrou a ineficiência do time, principalmente no ataque. O resultado é normal, mas o desempenho liga o sinal de alerta para a fase final do Campeonato Brasileiro.

O Timão mostrou postura defensiva até levar o gol de Lindoso, aos 28 minutos. Com a desvantagem, precisou ir para o ataque – e não soube como fazer. A equipe abusou dos cruzamentos e logo no início do segundo tempo viu o centroavante Roger na vaga do volante Gabriel. Foram 31 levantamentos na área e, em um deles, quase Léo Santos empatou no último minuto.

O revés no Rio de Janeiro é o exemplo de um Corinthians que nem defende e nem ataca bem sob o comando de Jair Ventura. Desde a chegada do técnico, em setembro, são 13 jogos, com três vitórias, quatro empates e seis derrotas: um aproveitamento de 33,3%, além de 10 gols feitos e 15 sofridos.

Desses 13 jogos, o Corinthians só não levou gols em dois (empates contra América-MG e Flamengo). E o ataque passou em branco em sete, mais do que a metade. Sinal de irregularidade em todos os setores.

Em cenário ruim, Jair Ventura aposta no retorno dos desfalques para resgatar o futebol do Corinthians no clássico contra o São Paulo, sábado, na arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Não adianta a gente ficar lamentando muito, temos um clássico pertinho. Temos que recuperar jogadores importantes, como Jadson e o Douglas, que treinei a semana inteira com ele e, no último lance do treino, ele tomou um tostão e acabou ficando fora do jogo. É recuperar nossos guerreiros para a gente fazer um grande clássico e vencer diante da nossa torcida”, disse o treinador.

Veja abaixo o desempenho do Corinthians com Jair:

Palmeiras 1 x 0 Corinthians

Flamengo 0 x 0 Corinthians

Corinthians 2 x 1 Sport

Corinthians 1 x 1 Internacional

Corinthians 2 x 1 Flamengo

América-MG 0 x 0 Corinthians

Corinthians 0 x 3 Flamengo

Cruzeiro 1 x 0 Corinthians

Santos 1 x 0 Corinthians

Corinthians 1 x 2 Cruzeiro

Vitória 2 x 2 Corinthians

Corinthians 2 x 1 Bahia

Botafogo 1 x 0 Corinthians