Corinthians se reapresenta com treino de posse e abre preparação para encarar o Vitória

O Corinthians voltou às atividades no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira, um dia depois da vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe, pela Libertadores. Agora, a equipe se reapresenta já com suas atenções voltadas ao Campeonato Brasileiro, já que enfrenta o Vitória no sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasília), no Barradão.

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Como foi o treino

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra os colombianos nesta quarta permaneceram na parte interna das dependências do clube para trabalhos regenerativos.

Já o restante do elenco realizou ativações na academia antes de atividades de aquecimento no campo. Em seguida, Fernando Diniz comandou um treino de posse de bola e de marcação pressão, finalizando o dia com um trabalho de enfrentamento em campo aberto.

Desfalques e possível reforço

Para enfrentar o Vitória, Diniz deve seguir com os desfalques de: Charles (lesão no tornozelo direito), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis Depay (estiramento no músculo anterior da coxa direita), Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita) e João Pedro Tchoca (dores na região do púbis).

Além deles, Matheuzinho e André, expulsos diante do Palmeiras, também são baixas para o Corinthians.

Por outro lado, o treinador pode ter o retorno de Kaio César, que iniciou o processo de transição física na última segunda-feira. Reintegrado nesta semana, Alex Santana também pode ser novidade entre os relacionados.

Situação na tabela

Apesar das vitórias nas primeiras rodadas da Libertadores, o Corinthians não vive bom momento no Brasileirão, com um jejum de oito jogos sem vencer. Devido à sequência sem triunfos na competição, o Corinthians luta para se afastar da parte de baixo da tabela.

O Alvinegro é o 16º colocado, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos conquistados, apenas um de diferença para o Cruzeiro, que abre a degola.

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