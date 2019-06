Corinthians relembra título paulista e jogo decisivo da Libertadores

A data de 20 de junho é muito importante para o Corinthians. Nesta quinta-feira, o clube comemora os 20 anos do título do Campeonato Paulista de 1999 e sete anos do jogo que deu vaga na final da Libertadores de 2012. Nas redes sociais, o Alvinegro celebrou os dois momentos.

A final do Campeonato Paulista de 1999 foi decidida em dois clássicos contra o Palmeiras. No primeiro jogo, o Corinthians venceu por 3 a 0, no Morumbi, com gols de Edílson, Marcelinho Carioca e Dinei. A segunda partida, também no Morumbi, teve um clima tenso.

Marcelinho Carioca abriu o placar para o Timão, aos 34 minutos do primeiro tempo. Pouco depois o alviverde virou com dois gols do Evair. Aos 28 minutos do segundo tempo Edílson empatou o jogo. O empate dava o título ao Corinthians, então no fim, Edílson provocou os palmeirenses fazendo embaixadinha no meio de campo, o que começou uma briga generalizada. O árbitro apitou o fim da partida com o placar em 2 a 2 e o Corinthians conquistou seu 23º título do Campeonato Paulista. Esse foi o último jogo do Gamarra pelo alvinegro.

Pelas redes sociais, o Timão relembrou outro clássico decisivo. Pela Libertadores de 2012, o Alvinegro enfrentou o Santos na semifinal. No primeiro confronto, na Vila Belmiro, Emerson Sheik fez o gol da vitória dos visitantes.

No segundo jogo, no Pacambu, Neymar colocou os santistas na frente no fim da primeira etapa. Porém, logo aos dois minutos do segundo tempo, Danilo marcou o gol de empate. O resultado levou o Corinthians para sua primeira final de Libertadores. Contra o Boca Juniors, o time conquistou o tão sonhado título continental.