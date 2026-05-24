Corinthians reencontra Maycon pela primeira vez após saída

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcará o primeiro reencontro do volante Maycon com o Timão desde sua saída do clube.

O ano e mais dois títulos do volante Maycon! 7️⃣👊🏽🏴🏳️#VaiCorinthians pic.twitter.com/mQd4JZss8z — Corinthians (@Corinthians) December 29, 2025

Marcado na história

Aos 28 anos, Maycon deixou o Corinthians no início desta temporada após o fim das negociações envolvendo sua permanência. O clube paulista, motivado por Dorival Jr., tentou um acordo junto ao Shakhtar Donetsk, detentor de seus direitos, mas não houve acerto, e o volante assinou contrato de três temporadas com o Atlético-MG.

O jogador encerrou sua passagem pelo Corinthians com números expressivos e títulos importantes. Ao todo, foram 245 partidas disputadas, 18 gols marcados e 13 assistências distribuídas. Neste período, conquistou cinco troféus: os Campeonatos Paulistas de 2017, 2018 e 2025, o Campeonato Brasileiro de 2017 e a Copa do Brasil de 2025.

Na última temporada pelo Timão, Maycon disputou 43 jogos, marcou três gols e deu uma assistência antes de acertar sua transferência para o Galo.

Atualmente, o volante vem sendo bastante utilizado pela equipe mineira. Em 2026, foram 20 jogos disputados e dois tentos anotados.

Como chegam as equipes

O Corinthians chega pressionado para o confronto. A equipe ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 18 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O time comandado pelo Timão tem o pior ataque da competição, com apenas 14 gols marcados, e vem de derrota por 3 a 1 para o Botafogo.

Já o Atlético-MG vive momento de recuperação na tabela. O clube mineiro aparece na décima posição, com 21 pontos, e tenta se aproximar do G6 do campeonato. O Galo chega embalado por três jogos sem derrota e venceu o Mirassol por 3 a 1 na rodada passada.