Corinthians provoca rivais com lenço para “caso de mimimi”

Após ironizar a famosa frase do técnico gremista Renato Gaúcho, o Corinthians usou as redes sociais nesta quinta-feira para provocar Palmeiras e Santos, dois de seus principais perseguidores na conquista do heptacampeonato brasileiro, sacramentada com a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, na última quarta, em Itaquera.

Em sua conta oficial no Twitter, o clube de Parque São Jorge postou uma imagem com dois lenços. Um tinha um focinho de porco, enquanto no outro havia uma boca de peixe, em referência às mascotes dos dois rivais.

“Em caso de mimimi, imprima e recorte este lenço. #Hep7aDeRespeito”, escreveu o Corinthians.

Atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chegou a diminuir a distância para o Corinthians em cinco pontos. No entanto, o time alvinegro iniciou sua arrancada final para o título justamente na vitória por 3 a 2 sobre o clube de Palestra Itália, no estádio de Itaquera. Desde então, a equipe treinada por Fábio Carille bateu Atlético-PR, Avaí e Fluminense.

Com 71 pontos, o Corinthians voltará a campo neste domingo, às 17 horas (de Brasília), para enfrentar o Flamengo, no Estádio Luso-Brasileiro. O técnico Fábio Carille ainda não confirmou o time que iniciará o confronto, mas a tendência é que ele dê rodagem ao elenco nas últimas três rodadas da competição.