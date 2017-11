Após título, Corinthians ironiza frase de Renato Gaúcho nas redes sociais

A festa do torcedor corintiano segue sem data para acabar. Após triunfo sobre o Fluminense, de virada, que garantiu o heptacampeonato Brasileiro, o clube segue comemorando nas redes sociais e “respondendo” as críticas que sofreu durante a campanha que culminou no título. A principal delas, com toda a certeza, veio quando o treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, afirmou que “o Corinthians iria despencar”. A declaração, é claro, teve resposta e por meio do twitter a frase foi ironizada pela “Fiel”.

Por meio de um vídeo interativo, o clube alvinegro ironizou a frase de Renato Gaúcho e expôs as sete taças de campeão do Campeonato Brasileiro. A declaração do comandante gremista aconteceu no dia 13 de julho, após triunfo da equipe Gaúcha sobre o Flamengo, que deixou a diferença para os atuais campeões em dez pontos, na época.

Mesmo com a conquista, o Corinthians ainda tem três jogos para disputar pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo, Atlético Mineiro e Sport são os próximos adversários, sendo que apenas o duelo contra os mineiros acontecerá na Arena de Itaquera.