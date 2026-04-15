Corinthians fecha preparação para pegar o Santa Fe; veja time provável

Com um treino nas dependências do CT Joaquim Grava, o Corinthians encerrou nesta terça-feira a preparação para o confronto com o Santa Fe, pela Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília) de quarta, na Neo Química Arena, pela segunda rodada.

Na véspera do jogo com o rival colombiano, o técnico Fernando Diniz ensaiou jogadas de bola parada e comandou dois exercícios táticos, com diversas situações de jogo. Antes, os atletas receberam instruções táticas por meio de vídeo apresentado na sala de preleção.

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Provável escalação

Contra o Santa Fe, o Corinthians deve repetir a escalação usada no recente Derby pelo Campeonato Brasileiro, com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto.

“Quando jogamos em casa, somos muito fortes. Então, somar pontos fora conta muito”, disse Kayke, que marcou na vitória sobre o Platense, na Argentina. “Sempre esperamos o que eles (torcedores) já fazem nos jogos. Pode ser em casa ou fora, a torcida sempre ajuda. Se eu fizer um gol, será muito especial para mim”, completou.

Bom começo

Pela primeira rodada, o Corinthians ganhou por 2 a 0 do Platense. O Santa Fe, por sua vez, empatou por 1 a 1 contra o Peñarol, como mandante. Com três pontos ganhos, o time brasileiro entrará em campo na condição de líder do Grupo E da Copa Libertadores.