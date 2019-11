Corinthians pode ter reforços contra o Fortaleza, mas Cássio e Fagner são dúvidas

Substituto de Fábio Carille, Dyego Coelho recebeu boas notícias no treino desta segunda-feira, seu primeiro sob o comando do time profissional do Corinthians. Vagner Love e Manoel fizeram trabalhos específicos, enquanto Everaldo treinou normalmente com o grupo. Cássio e Fagner surgem como dúvidas.

Fora dos últimos dois jogos por conta de um estiramento na coxa direita, Vagner Love fez exercícios físicos com o fisioterapeuta Caio Mello e pode voltar a ser opção. O atacante é o artilheiro do time na temporada ao lado de Gustagol, com 11 tentos.

Manoel é o outro que pode reforçar a equipe. O zagueiro, que foi desfalque contra o Flamengo, fez um trabalho à parte e tem mais chances de jogar se comparado a Love.

Everaldo, por sua vez, está treinando com bola há quase duas semanas após passar por uma intervenção cirúrgica por conta de uma pubalgia, respondeu bem à atividade intensa comandada por Dyego Coelho e deve ser relacionado. O meia-atacante não atua desde 25 de agosto.

Em contrapartida, Cássio e Fagner seguem como dúvidas. Ambos deixaram a goleada para o Flamengo no segundo tempo. O goleiro reclamou de dores no quadril, enquanto o lateral-direito teve um problema na coxa direita. A tendência é de que o arqueiro seja vetado, já o defensor possui mais chances de atuar.

Após trabalhar apenas com os reservas no treino desta segunda, Dyego Coelho terá o primeiro contato com os titulares na terça-feira, quando começará a esboçar uma escalação para o jogo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília). O Timão é o oitavo colocado do Brasileiro, com 45 pontos.

*Especial para a Gazeta Esportiva