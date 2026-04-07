Corinthians divulga valores dos ingressos para clássico contra o Palmeiras; saiba detalhes

O Corinthians divulgou nesta terça-feira as informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

As vendas terão início nesta quarta-feira e ocorrerão de forma escalonada, respeitando as prioridades de acessibilidade e do programa Fiel Torcedor. A abertura começa às 11h (de Brasília) para não pagantes e pessoas com deficiência (PCDs).

INGRESSOS PARA CORINTHIANS X PALMEIRAS! Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Palmeiras, válida pela 11ª rodada do Brasileirão, que acontece no dia 12/04, às 18h30! 🎟️ Saiba mais 👉🏼 https://t.co/RrKFfIbGNS pic.twitter.com/WyQIbAXctA — Corinthians (@Corinthians) April 7, 2026

Na sequência, às 13h, a compra será liberada para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano, além dos associados do plano Meu Amor. Às 15h, será aberta para aqueles que tenham a partir de 60 pontos.

Às 17h, o acesso será estendido aos membros com 40 pontos ou mais. Já às 19h, a venda será aberta para os que têm 20 pontos ou mais. Por fim, às 11h da quinta-feira, os demais sócios do programa Fiel Torcedor estarão aptos a comprar. No mesmo dia, às 18h (de Brasília), os ingressos estarão disponíveis para o público geral. A comercialização será realizada exclusivamente pelo site do Fiel Torcedor. Cada CPF poderá adquirir apenas um ingresso, com valores que variam entre R$ 80 e R$ 360.

VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR

NORTE – R$ 80,00

SUL – R$ 80,00

LESTE SUPERIOR CORNER – R$ 100,00

LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 120,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 125,00

LESTE INFERIOR CORNER – R$ 130,00

LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 150,00

LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 190,00

OESTE SUPERIOR – R$ 210,00

OESTE INFERIOR CORNER – R$ 260,00

OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 320,00

OESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 360,00