Corinthians divulga valores dos ingressos para clássico contra o Palmeiras; saiba detalhes

O Corinthians divulgou nesta terça-feira as informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.
As vendas terão início nesta quarta-feira e ocorrerão de forma escalonada, respeitando as prioridades de acessibilidade e do programa Fiel Torcedor. A abertura começa às 11h (de Brasília) para não pagantes e pessoas com deficiência (PCDs).
INGRESSOS PARA CORINTHIANS X PALMEIRAS!
Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Palmeiras, válida pela 11ª rodada do Brasileirão, que acontece no dia 12/04, às 18h30! 🎟️
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— Corinthians (@Corinthians) April 7, 2026
Na sequência, às 13h, a compra será liberada para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano, além dos associados do plano Meu Amor. Às 15h, será aberta para aqueles que tenham a partir de 60 pontos.
Às 17h, o acesso será estendido aos membros com 40 pontos ou mais. Já às 19h, a venda será aberta para os que têm 20 pontos ou mais. Por fim, às 11h da quinta-feira, os demais sócios do programa Fiel Torcedor estarão aptos a comprar. No mesmo dia, às 18h (de Brasília), os ingressos estarão disponíveis para o público geral. A comercialização será realizada exclusivamente pelo site do Fiel Torcedor. Cada CPF poderá adquirir apenas um ingresso, com valores que variam entre R$ 80 e R$ 360.
VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR
NORTE – R$ 80,00
SUL – R$ 80,00
LESTE SUPERIOR CORNER – R$ 100,00
LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 120,00
LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 125,00
LESTE INFERIOR CORNER – R$ 130,00
LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 150,00
LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 190,00
OESTE SUPERIOR – R$ 210,00
OESTE INFERIOR CORNER – R$ 260,00
OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 320,00
OESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 360,00
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