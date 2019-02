Corinthians pagará 100% do salário de Léo Santos no Fluminense

Léo Santos viajou para o Rio de Janeiro nessa segunda-feira para fazer exames médicos e assinar contrato com o Fluminense. O zagueiro ficará emprestado ao clube carioca até o final do ano, mas seu salário seguirá sendo pago integralmente pelo Corinthians, com quem tem contrato até setembro de 2020.

O clube do Parque São Jorge entende que o acordo compensa pelo fato de Léo Santos ganhar visibilidade vestindo outra camisa da Série A. No Corinthians, após conversa com a comissão técnica, ficou claro que o jogador de 20 anos não teria tantas oportunidades de estar em campo quanto poderá ter no Tricolor Carioca.

Portanto, entre pagar o salário para Léo Santos passar boa parte da temporada no banco de reservas, os dirigentes corintianos preferiram topar a transferência diante da manutenção do compromisso com as despesas junto ao atleta.

E justamente por não arcar com nada, o Fluminense não poderá segurar o zagueiro, caso o Corinthians encontre um comprador na próxima janela de transferência, no meio do ano. O Timão é dono de 70% dos diretos econômicos de Léo Santos e não terá de repassar qualquer valor ao Flu nesse cenário.

A multa rescisória para clubes do exterior da cria das categorias de base do Timão é de 50 milhões de euros, cerca de R$ 237 milhões. No início da temporada, Léo Santos recebeu proposta concreta e só não foi vendido por falta de tempo hábil ao fechamento da janela. Por isso, aliás, Andrés Sanchez recusou a troca proposta pelo Sevilla por Guilherme Arana, avaliado pelos espanhóis em 8,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 33 milhões.