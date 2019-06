Corinthians negocia o empréstimo do Pedro Henrique ao Athletico

Com a provável chegada do zagueiro Gil, o Corinthians negocia o empréstimo de Pedro Henrique ao Athletico Paranaense. Sem espaço no elenco, o defensor de 23 anos atuou em apenas nove partidas do Alvinegro na temporada. A informação inicial foi divulgada pela Fox Sports.

Pedro Henrique tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2021. Ele deve deixar o clube em busca de mais tempo de jogo. Com isso, ele negocia com o Athletico, que disputa a Libertadores e a Copa do Brasil, além do Brasileirão. Precisando rodar o elenco, o defensor deve ter mais oportunidades no Furacão.

No entanto, por já ter defendido o Alvinegro na Copa do Brasil, o atleta não poderia vestir a camisa de outro time no torneio. Por ter atuado em apenas três jogos pelo Campeonato Brasileiro, Pedro Henrique pode disputar a competição por outra equipe. O limite são sete partidas.

O elenco do Timão está prestes a receber mais um zagueiro. Gil, que fez parte do time campeão brasileiro de 2015, está próximo de oficializar o seu retorno ao Parque São Jorge. O jogador estava no Shandong Luneng, da China, e deve ser anunciado na próxima semana.